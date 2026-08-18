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Melding mechanische bewerking in Schijndel

Vandaag om 10:16

In Schijndel is een melding gedaan voor mechanische bewerking op Zonnebloemstraat 14.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Meierijstad hebben een melding ontvangen voor het mechanisch bewerken van materialen die geen steen of metaal zijn. Dit gebeurt op Zonnebloemstraat 14 in Schijndel.

De melding heeft het DSO-kenmerk 2026081000351 en het zaaknummer Z/512465. Deze is op 10 augustus 2026 binnengekomen. Tegen de melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

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