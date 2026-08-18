Meer laadpalen in gemeente

Er komen extra laadpalen in de gemeente Geertruidenberg om elektrisch rijden te stimuleren.

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De gemeente gaat meer laadpalen plaatsen om elektrisch rijden aantrekkelijker te maken. Dit besluit is genomen om bij te dragen aan een beter milieu. De verdeling van de nieuwe laadpalen gebeurt volgens regels die eerder door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

De exacte locaties van de laadpalen worden later bekendgemaakt. Bij de plaatsing wordt rekening gehouden met een evenwichtige verdeling over verschillende buurten. Voor inwoners die op de hoogte willen blijven van veranderingen in hun omgeving, zijn er mogelijkheden om meldingen in te stellen via de officiële bekendmakingswebsite.

Met deze uitbreiding hoopt de gemeente het gebruik van elektrische auto's verder te bevorderen. Het project sluit aan bij de bredere doelstelling om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen en duurzaamheid te stimuleren.