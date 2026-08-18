Militaire oefening in gemeente eind augustus

Van 31 augustus tot 4 september zijn er militaire oefeningen in de gemeente Geertruidenberg, ook 's nachts.

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Vanaf maandag 31 augustus tot en met vrijdag 4 september organiseert Defensie militaire oefeningen in de gemeente. Deze trainingen vinden zowel overdag als ‘s nachts plaats en kunnen hoorbaar zijn door het gebruik van oefenmunitie.

Tijdens de oefening is het mogelijk dat militairen zichtbaar zijn in en rond de gemeente. Dit kan variëren van kleine groepjes tot grotere formaties. De aanwezigheid van militair materieel en voertuigen is eveneens niet uitgesloten.

Defensie benadrukt dat er geen gevaar is voor inwoners. De gebruikte oefenmunitie is speciaal ontworpen voor trainingsdoeleinden en vormt geen risico voor de omgeving. Wel kan het geluid van deze munitie als hinderlijk worden ervaren.

De oefeningen zijn onderdeel van reguliere trainingsprogramma’s die Defensie door het hele land uitvoert. Hiermee worden militairen voorbereid op verschillende scenario’s in binnen- en buitenland.