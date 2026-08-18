Navigatie overslaan
Ontdek

Militaire oefening in gemeente eind augustus

Vandaag om 10:23 • Aangepast vandaag om 10:59

Van 31 augustus tot 4 september zijn er militaire oefeningen in de gemeente Geertruidenberg, ook 's nachts.

Gevonden voor jou

Vanaf maandag 31 augustus tot en met vrijdag 4 september organiseert Defensie militaire oefeningen in de gemeente. Deze trainingen vinden zowel overdag als ‘s nachts plaats en kunnen hoorbaar zijn door het gebruik van oefenmunitie.

Tijdens de oefening is het mogelijk dat militairen zichtbaar zijn in en rond de gemeente. Dit kan variëren van kleine groepjes tot grotere formaties. De aanwezigheid van militair materieel en voertuigen is eveneens niet uitgesloten.

Defensie benadrukt dat er geen gevaar is voor inwoners. De gebruikte oefenmunitie is speciaal ontworpen voor trainingsdoeleinden en vormt geen risico voor de omgeving. Wel kan het geluid van deze munitie als hinderlijk worden ervaren.

De oefeningen zijn onderdeel van reguliere trainingsprogramma’s die Defensie door het hele land uitvoert. Hiermee worden militairen voorbereid op verschillende scenario’s in binnen- en buitenland.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Gemeente Geertruidenberg

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.