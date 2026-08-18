Onderhoud bruggen Helenaveen: afsluitingen gepland

In Helenaveen worden tussen 14 september en 2 oktober twee houten bruggen aan de Soemeersingel en Kaasweg volledig afgesloten voor onderhoud. De bruggen krijgen nieuwe dekplanken, leuningen en slijtlagen.

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De werkzaamheden zijn onderdeel van gepland onderhoud aan de brug bij Hoeve Willem III en de brug bij Kaasweg 10. Beide bruggen worden toekomstbestendig gemaakt door versleten houten onderdelen te vervangen. Dit geldt vooral voor de dekplanken en op sommige plekken ook de leuningen.

Tijdens de werkzaamheden worden de bruggen volledig afgesloten. Dit betekent dat verkeer tijdelijk niet over de bruggen kan. Bij stremming van de brug bij Hoeve Willem III kunnen voetgangers gebruikmaken van de nabijgelegen loopbruggen bij Kaasweg 6 en Kaasweg 10.

Locatie en bereikbaarheid

De exacte locaties van de bruggen staan aangegeven op een plattegrond. Beide bruggen liggen aan de Soemeersingel en Kaasweg, in Helenaveen, gemeente Deurne. Gedurende de werkzaamheden is telkens één brug volledig afgesloten.

De nieuwe slijtlagen en vervangingen moeten ervoor zorgen dat de bruggen de komende jaren weer veilig gebruikt kunnen worden. Het onderhoud is bedoeld om slijtage te voorkomen en de veiligheid te verbeteren.