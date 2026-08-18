Verbouwing Bestwijzer start 31 augustus

Op maandag 31 augustus begint de verbouwing van Bestwijzer in Best. Het gebouw krijgt een nieuwe inrichting met aangepaste werkplekken en ruimtes voor medewerkers en bezoekers.

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De verbouwing van Bestwijzer gaat ondanks de werkzaamheden gewoon door. Bezoekers kunnen wel geluidshinder ervaren in de eerste periode van het project. Bij grotere overlast zullen afspraken tijdelijk worden verplaatst naar het gemeentehuis.

Tijdelijke verplaatsing afspraken

Als afspraken in het gemeentehuis plaatsvinden, worden betrokkenen hierover tijdig geïnformeerd. De gemeente benadrukt dat zij haar best doet om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Verbouwing tot eind 2026

De werkzaamheden aan het pand duren naar verwachting tot en met het einde van dit jaar. Bestwijzer blijft gedurende deze periode toegankelijk voor publiek.

De gemeente bedankt bezoekers alvast voor hun begrip tijdens de verbouwing.