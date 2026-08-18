Breda pakt veiligheid Park Valkenberg verder aan

De gemeente Breda neemt extra maatregelen om Park Valkenberg veiliger te maken. Boa’s blijven zichtbaar en onzichtbaar aanwezig en er komt betere verlichting. Ook inwoners en bezoekers worden gevraagd mee te denken over verbeteringen.

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Park Valkenberg is een geliefde plek in Breda, maar wordt door sommige mensen als onveilig ervaren, vooral in de avonduren. De gemeente werkt daarom al langer samen met onder andere de politie en zorgpartners aan de veiligheid en leefbaarheid van het park.

Een belangrijke stap is het verbeteren van de verlichting in het park. Daarnaast wordt de inzet van boa’s, zowel herkenbaar als onherkenbaar, voortgezet en waar nodig geïntensiveerd. Wethouder Eddie Förster benadrukt het belang van effectieve maatregelen en vraagt inwoners om mee te denken over hoe de verlichting het beste geplaatst kan worden.

Inwoners betrekken

Om de veiligheidsgevoelens van verschillende gebruikers van het park beter te begrijpen, vraagt de gemeente hen naar hun ervaringen. Het gaat niet alleen om verlichting, maar ook om zichtlijnen, inrichting en toezicht. Deze input helpt bij het bepalen van passende verbeteringen.

Van 18 augustus tot en met 8 oktober 2026 staat een team van onderzoeksbureau Ipsos I&O regelmatig in het park om bezoekers te interviewen. Daarnaast is een vragenlijst beschikbaar via de website van de gemeente Breda.

Vervolgstappen

De gemeente zet zich in om het park aangenamer en veiliger te maken voor iedereen. Naast verlichting en handhaving worden ook andere aspecten, zoals beheer en gebruik van het park, meegenomen in de plannen. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om verdere verbeteringen door te voeren.