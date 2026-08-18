Droogte vergroot risico op natuurbranden in Brabant

Door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden in Brabant hoog. Kleine oorzaken, zoals een hete auto-uitlaat of een weggegooide sigaret, kunnen al leiden tot brand. De brandweer roept op tot voorzichtigheid in natuurgebieden.

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De droge omstandigheden maken dat natuurbranden snel kunnen ontstaan en zich razendsnel verspreiden. Een klein vuur, afval in het gras of zelfs een warme uitlaat van een auto kan voldoende zijn om brand te veroorzaken. Het gevaar is vooral groot in de populaire natuurgebieden waar veel mensen genieten van wandelingen, fietstochten of een dagje buiten.

Voorkom brand met simpele maatregelen

Om het risico te beperken, zijn er enkele eenvoudige regels waar bezoekers van de natuur zich aan kunnen houden. Maak geen open vuur en rook niet in de natuur. Gooi afval altijd in een afvalbak of neem het mee naar huis. Ook wordt geadviseerd om voertuigen uitsluitend op aangewezen parkeerplaatsen neer te zetten, omdat een warme uitlaat droog gras kan laten ontbranden.

De brandweer benadrukt dat snel handelen cruciaal is bij het signaleren van een natuurbrand. Zie je rook of vuur? Bel dan direct 112. Hoe eerder een brand wordt gemeld, hoe groter de kans dat de schade beperkt blijft.

Informatie en tips

Meer informatie over het voorkomen van natuurbranden is te vinden op de websites van de brandweer en Brabant Alert. Daar staan praktische tips en adviezen om de natuur veilig te houden. Samen kunnen we ervoor zorgen dat Brabant een groene en veilige plek blijft om van te genieten.