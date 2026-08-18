Best organiseert sportclinic voor NK Tegelwippen

De gemeente Best houdt op 29 augustus een gratis sportclinic rond het NK Tegelwippen. Iedereen kan meedoen, jong en oud, op het sportveldje achter zwembad De Dolfijn.

Gevonden voor jou

Tegelwippen is niet alleen goed voor het vergroenen van tuinen, het kan ook een sportieve uitdaging zijn. Daarom organiseert de gemeente Best samen met Vintage Gym een speciale sportclinic. Deze vindt plaats op dinsdag 29 augustus van tien tot elf uur ’s ochtends op het sportveldje van MHC, achter zwembad De Dolfijn.

De clinic wordt begeleid door Marly Nooijen en Wesley Vissers van Vintage Gym, met ondersteuning van Tuurlijk Best. Het uur staat in het teken van sport, spel en plezier, waarbij iedereen welkom is. Deelnemers wordt aangeraden om comfortabele kleding aan te trekken.

Groene goodiebag voor deelnemers

Na afloop van de sportclinic krijgen alle deelnemers een groene goodiebag mee naar huis. Hiermee kun je je tuin of balkon vergroenen. Minder tegels en meer groen dragen bij aan een koelere en gezondere leefomgeving in Best.

Voor een verfrissend drankje en een gezonde snack wordt gezorgd. Deelname is helemaal gratis. De organisatie roept geïnteresseerden op om zich vooraf in te schrijven via een formulier.