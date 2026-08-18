Werkzaamheden bij A58 treffen verkeer

De komende jaren werken de gemeenten Eindhoven, Best en Oirschot samen aan de verbetering van de bereikbaarheid rond Brainport Industries Campus (BIC) Noord. Hiervoor zijn aanpassingen nodig aan de wegen, fietsroutes en aansluitingen op de A58.

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In de komende periode wordt onder andere de carpoolplaats afgesloten, zijn er verkeersmaatregelen bij afrit 7 van de A58 (Ringweg en Erica) en een omleiding voor fietsers.

De werkzaamheden maken deel uit van een groter project dat de bereikbaarheid van Eindhoven Noordwest en de Brainportregio moet verbeteren. Gemeenten Eindhoven, Best en Oirschot werken samen aan dit plan. Het project richt zich op verkeer, openbaar vervoer en fietsers.

Fietspad afgesloten

Het fietspad bij de onderdoorgang onder de A58 aan de Erica wordt tussen 24 augustus 2026 en 31 mei 2028 afgesloten. Fietsers worden omgeleid via het Welschappad en de Slowlane, een route langs het Beatrixkanaal.

Ook op de Ringweg, Erica en Spottersweg zijn verkeersmaatregelen ingesteld. De op- en afritten van de A58 worden in fases aangepast. Het doel is om de doorstroming van het verkeer in de toekomst veiliger en efficiënter te maken.

De werkzaamheden gaan gepaard met tijdelijke hinder, maar moeten op langere termijn zorgen voor een betere aansluiting van de Brainport Industries Campus Noord op het wegennet.