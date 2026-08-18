Vrijwilliger gezocht voor wandelnetwerk Moerdijk

In de gemeente Moerdijk wordt een vrijwilliger gezocht om het wandelnetwerk tussen Klundert, Fijnaart en Standdaarbuiten te onderhouden. Het gaat om controle en onderhoud van de routes. Geïnteresseerden kunnen hun eigen planning bepalen.

Gevonden voor jou

Brabant Partners is op zoek naar iemand die het wandelgebied in de regio Moerdijk wil beheren. Het werk omvat het uitvoeren van controlerondes en het signaleren van problemen op de route. Daarnaast kan de vrijwilliger kleine onderhoudsklussen oppakken, zoals het vervangen van routepalen en bordjes.

De vrijwilliger krijgt de verantwoordelijkheid over een eigen deel van het wandelnetwerk. Twee keer per jaar moet dit gebied volledig gecontroleerd worden. Het vrijwilligerswerk is flexibel en kan worden aangepast aan persoonlijke voorkeuren en agenda.

Onderdeel van groot netwerk

Wie aan de slag gaat, wordt onderdeel van een groep van ruim 500 vrijwilligers die actief zijn in Brabant. Dit netwerk zorgt ervoor dat wandelaars optimaal kunnen genieten van de vele routes in de provincie.

Wanneer er een geschikte kandidaat voor het gebied is gevonden, worden andere geïnteresseerden op een wachtlijst geplaatst. Meer informatie over het werk is te vinden op de website van Brabant Partners.