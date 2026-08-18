Gratis cursus helpt vrijwilligers in Gemert-Bakel en Laarbeek

Vrijwilligers en coaches in Gemert-Bakel en Laarbeek kunnen dit najaar gratis deelnemen aan een cursus die hen ondersteunt bij het begeleiden van jeugd. Tijdens de cursus Pedagogisch Handelen – Module 2 leren deelnemers praktische vaardigheden. De bijeenkomsten zijn van september tot oktober in Gemert.

Gevonden voor jou

De cursus Pedagogisch Handelen – Module 2 is bedoeld voor vrijwilligers en begeleiders van sport- en jeugdverenigingen in Gemert-Bakel en Laarbeek. Deze groep speelt een belangrijke rol in het leven van kinderen en jongeren, door niet alleen activiteiten te organiseren maar ook een veilige omgeving te creëren waarin zij zich kunnen ontwikkelen.

De training bestaat uit vier interactieve bijeenkomsten, waarin deelnemers handvatten krijgen om direct in de praktijk toe te passen. Onderwerpen zoals groepsvorming, omgaan met complex gedrag en samenwerking met ouders komen aan bod. Er is ook ruimte om ervaringen te delen met anderen.

Ook zonder eerste module

De cursus is toegankelijk voor iedereen, ook als je Module 1 niet hebt gevolgd. De training wordt verzorgd door Arnoud Jonker van 4-Skills en is opgezet door de organisaties Negen, Vitaal Laarbeek en Goed Bezig Gemert-Bakel.

Wanneer en waar

De bijeenkomsten vinden plaats op 1 september, 22 september, 7 oktober en 28 oktober, telkens van zeven uur tot half tien ’s avonds. De locatie is Scouting Willibrordus Gemert aan De Hoef 22 in Gemert. Deelname is gratis.

De cursus biedt vrijwilligers een kans om hun vaardigheden te verbeteren en daarmee de jeugd binnen hun vereniging beter te begeleiden.