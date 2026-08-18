Inloopbijeenkomst over uitbreiding Smartpark Gemert

Gemert-Bakel organiseert op dinsdag 8 september een inloopbijeenkomst over de geplande uitbreiding van bedrijventerrein Smartpark. Tussen 19.00 en 21.00 uur kunnen inwoners de voorlopige plannen bekijken in het gemeentehuis aan het Ridderplein.

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De gemeente Gemert-Bakel wil het bedrijventerrein Smartpark uitbreiden en organiseert daarom een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden de eerste plannen gepresenteerd en kunnen inwoners hun mening, wensen of ideeën delen.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 8 september 2026 in het gemeentehuis van Gemert-Bakel. Bezoekers zijn welkom tussen 19.00 en 21.00 uur en kunnen vrij binnenlopen. Er is geen vaste presentatie, maar het voorlopige plan is op locatie te bekijken.

Medewerkers beantwoorden vragen

Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om vragen van inwoners te beantwoorden. Ook verzamelen zij alle input die tijdens de avond wordt gegeven. De reacties worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de plannen.

Met deze bijeenkomst wil de gemeente inwoners betrekken bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Het doel is om de uitbreiding zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en aandachtspunten uit de omgeving.