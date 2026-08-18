Tips om rattenoverlast in Gemert-Bakel te voorkomen

De gemeente Gemert-Bakel heeft tips gedeeld om ratten buiten de deur te houden. Veel mensen trekken de dieren onbewust aan, bijvoorbeeld door afval of etensresten. Met een paar eenvoudige maatregelen kun je overlast voorkomen.

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Ratten zorgen regelmatig voor overlast in Gemert-Bakel, en dat is niet alleen vervelend, maar kan ook gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Volgens de gemeente halen veel mensen de dieren onbedoeld zelf naar hun tuin of huis. Dit gebeurt bijvoorbeeld door rommel rondom het huis of afval dat niet goed is afgesloten.

Om dit te voorkomen, geeft de gemeente enkele praktische tips. Zo is het belangrijk om je huis en tuin schoon en opgeruimd te houden, want ratten worden aangetrokken door rommel. Daarnaast kun je afval het beste bewaren in goed afsluitbare bakken, zodat de dieren er niet bij kunnen.

Verstopte leidingen trekken ratten aan

Het riool blijkt ook een belangrijke factor te zijn. Spoel geen etensresten of olie door de gootsteen, waarschuwt de gemeente. Dit kan niet alleen je leidingen verstoppen, maar trekt ook ratten aan die op zoek zijn naar voedsel.

De gemeente Gemert-Bakel benadrukt dat met deze eenvoudige stappen de kans op rattenoverlast flink kan worden verminderd. Voor meer tips en informatie over rattenbestrijding kun je terecht op de webpagina van de gemeente.