Stroomnet in Bakel wordt verzwaard door werkzaamheden

Het stroomnet in Bakel wordt uitgebreid en verzwaard. Hurkmans plaatst 24 nieuwe elektriciteitshuisjes en legt kabels aan. De werkzaamheden starten dit jaar en duren anderhalf jaar. Bewoners kunnen hinder ondervinden door wegafsluitingen en stroomonderbrekingen.

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Het stroomnet in Bakel wordt aangepast om overbelasting in de toekomst te voorkomen. Door de toename van zonnepanelen en elektrische auto’s is het huidige stroomnet niet meer geschikt. Aannemer Hurkmans, in opdracht van Enexis Netbeheer, gaat het netwerk uitbreiden en verzwaard maken.

Er worden 24 nieuwe elektriciteitshuisjes geplaatst en kabels aangelegd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in bijna elke straat van het dorp. Waar mogelijk worden ze gecombineerd met andere projecten om de overlast te beperken. Het doel is een veilige en betrouwbare stroomvoorziening.

Hinder door werkzaamheden

Het project begint nog dit jaar en zal ongeveer anderhalf jaar duren. Gedurende deze periode kunnen inwoners van Bakel hinder ervaren. Dit kan gaan om afgesloten wegen, trottoirs en fietspaden, tijdelijke stroomonderbrekingen, minder parkeerruimte en toegang tot opritten die soms niet mogelijk is. Ook zal er werkverkeer en graafmachines aanwezig zijn.

Om bewoners te informeren over de voortgang wordt gebruik gemaakt van brieven en de Bouwapp. Via deze app kunnen mensen updates volgen over het project.

Inloopavond gepland

Op dinsdag 1 september wordt er een inloopavond gehouden in het Parochiehuis in Bakel. Van zes tot acht uur ’s avonds is Hurkmans aanwezig om vragen te beantwoorden en meer uitleg te geven over de werkzaamheden.