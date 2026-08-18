Plantenbieb in Gilze brengt groen en gezelligheid

In Gilze staat een plantenbieb waar inwoners gratis plantjes, stekjes en zaadjes kunnen ruilen. Het initiatief van Sally begon klein, maar groeide uit tot een populaire ontmoetingsplek voor buurtgenoten en plantenliefhebbers.

Gevonden voor jou

Bij haar oprit plaatste Sally tijdens de coronatijd een klein kastje met plantjes uit haar tuin. Het idee kwam van haar dochter, die een plantenruilkastje zag en dacht dat dit perfect bij haar moeder zou passen. Na een kastje via Marktplaats te hebben bemachtigd en een bord erbij te maken, ging Sally van start.

Al snel werd het kleine kastje te klein. Inmiddels is er een grotere plantenbieb waar bijna dagelijks planten, stekjes en zaadjes worden geruild. Vooral in het voorjaar is de variatie groot, met tomatenplanten, aardbeien, kruiden en kamerplanten. Ook zaadjes en tuinplanten zijn dan volop aanwezig.

Hoe het werkt

Het principe van de plantenbieb is simpel: breng iets mee en ruil het voor iets anders. Wie niets heeft om te ruilen, kan een kleine donatie achterlaten. Sally gebruikt dat geld om bijvoorbeeld potgrond te kopen en nieuwe stekjes te maken. Zo blijft het initiatief duurzaam en toegankelijk.

De plantenbieb is meer dan alleen een plek voor planten. Mensen maken er een praatje, delen tips en zetten soms zelfs een gieter of bloempot neer die ze niet meer nodig hebben. Ook kinderen doen enthousiast mee, zoals een moeder en haar kindje die laatst plantjes uit hun moestuin kwamen ruilen.

Een geliefd initiatief

Het onderhoud kost Sally weinig tijd, gemiddeld vijf minuten per dag. Ze zorgt er wel voor dat alles er netjes uitziet, zodat het uitnodigend blijft voor bezoekers. Dat haar plantenbieb gewaardeerd wordt, blijkt uit de vele positieve reacties uit de buurt. Sommige mensen komen zelfs wekelijks even kijken.

Met haar plantenbieb laat Sally zien dat duurzaamheid klein kan beginnen. Een kastje, wat stekjes en de wens om te delen zorgen in Gilze voor groen én gezelligheid.