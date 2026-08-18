Archeologisch onderzoek op parkeerterreinen in Alphen

Vanaf 24 augustus worden parkeerterreinen in Alphen archeologisch onderzocht. Dit gebeurt aan de Zandstraat en het Speelveld en duurt tot 18 september. Het onderzoek is nodig voor plannen rond een opvanglocatie en verbetering van het Speelveld. Tijdens deze periode zijn sommige parkeerplekken beperkt beschikbaar.

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De gemeente Alphen voert het archeologisch onderzoek uit om toekomstige projecten te kunnen realiseren. Het gaat onder meer om de bouw van een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen en het verbeteren van het Speelveld. Deze plannen vereisen een goede voorbereiding, waaronder het in kaart brengen van mogelijke archeologische waarden.

De werkzaamheden vinden plaats van donderdag 24 augustus tot en met maandag 18 september. In deze periode kunnen delen van de parkeerterreinen tijdelijk niet gebruikt worden. Dit kan zorgen voor overlast bij het vinden van een parkeerplek in de buurt.

Overlast zoveel mogelijk beperken

De gemeente doet haar best om de hinder voor bezoekers en bewoners zoveel mogelijk te beperken. Zodra het onderzoek is afgerond, worden de parkeerplaatsen zo snel mogelijk weer volledig beschikbaar gesteld. Het is nog niet bekend of de werkzaamheden tot vertraging van de bouwplannen leiden.

Het archeologisch onderzoek is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding van de projecten. Het richt zich op mogelijke historische resten die zich onder de parkeerterreinen bevinden. De resultaten van het onderzoek worden later gebruikt bij de verdere planning van de projecten.