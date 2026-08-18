Nieuwe energiestrategie in Bergeijk: denk mee

Gemeente Bergeijk heeft inwoners gevraagd mee te denken over een nieuwe energiestrategie. Via een online raadpleging en straatgesprekken wil de gemeente ideeën en meningen verzamelen, die worden verwerkt in het plan. De raadpleging sluit op zondag 23 augustus.

Gevonden voor jou

Inwoners van Bergeijk kunnen deze zomer hun mening geven over hoe de gemeente met energie om moet gaan in de toekomst. Dit kan via een online raadpleging en door deel te nemen aan straatgesprekken in de verschillende kernen.

De online raadpleging is nog toegankelijk tot en met zondag 23 augustus. In deze vragenlijst kunnen deelnemers aangeven wat zij belangrijk vinden voor de energievoorziening van morgen. De gemeente benadrukt dat alle input wordt meegenomen in het opstellen van de nieuwe energiestrategie.

Gesprekken in de kernen

Naast de digitale raadpleging organiseert Bergeijk straatgesprekken. Medewerkers van de gemeente zijn te vinden in alle kernen en nodigen inwoners uit om hun mening te delen. De exacte locaties en tijdstippen van deze gesprekken worden bekendgemaakt via de gemeentelijke website.

De gemeente hoopt op een brede deelname van inwoners, zodat het nieuwe energieplan zoveel mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van de bevolking. De resultaten van de raadpleging en gesprekken vormen de basis voor de energiestrategie.

Meer informatie over het project vind je op de website van de gemeente Bergeijk.