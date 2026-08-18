Vierde Nubische giraffe geboren in Beekse Bergen

In Safaripark Beekse Bergen is op 7 augustus een vierde Nubische giraffe geboren. Het mannetje, dat het goed doet, maakt deze week al zijn debuut op de savanne. De geboortegolf is belangrijk voor het behoud van deze ernstig bedreigde diersoort.

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De Nubische giraffe is ernstig bedreigd volgens de Rode Lijst van de IUCN, een internationale organisatie die de status van diersoorten bijhoudt. Dit is de op één na zwaarste categorie, net onder 'uitgestorven in het wild'. Bedreigingen zoals ontbossing, stroperij en de uitbreiding van landbouw en steden zetten de soort flink onder druk.

Beekse Bergen neemt deel aan een Europees programma dat zich richt op het behoud van gezonde populaties van Nubische giraffen in dierentuinen. De vier geboortes in het Safaripark dit jaar dragen bij aan dit doel. Het jong dat op 7 augustus werd geboren, zal samen met zijn moeder en andere giraffen deze week op de savanne te zien zijn.

Bijdrage aan bescherming

De Nubische giraffe leeft van nature op de savannes van Oost-Afrika en heeft een opvallend uiterlijk met grote, kastanjebruine vlekken en lichte randen. Zijn witte onderbenen, zonder vlekken, lijken op kniekousen. Beekse Bergen steunt ook de Giraffe Conservation Foundation via Stichting Wildlife. Deze organisatie werkt aan bescherming, onderzoek en educatie om de afname van giraffenpopulaties tegen te gaan.

Volgens dierenverzorgers verloopt alles voorspoedig met de vier jonge giraffen. Het jong dat op 7 augustus geboren werd, wordt door hen als de "kers op de taart" beschreven. Het park is blij met de bijdrage die het levert aan het behoud van deze bedreigde diersoort.