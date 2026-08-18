Navigatie overslaan
Ontdek

Man bedreigt agent met grote zaag in Tilburg, politie trekt wapen

Vandaag om 11:58 • Aangepast vandaag om 12:43
Een bandenzaag (archieffoto: Myriams-Fotos/Pixabay).
Een bandenzaag (archieffoto: Myriams-Fotos/Pixabay).

Een 29-jarige man heeft maandagavond in Tilburg een agent bedreigd met een grote bandenzaag. De agent trok daarop zijn vuurwapen. De man werd direct opgepakt, gewonden vielen er niet.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Agenten gingen naar de Luchthavenlaan in Tilburg na een melding van een ruzie in de huiselijke sfeer. Eenmaal ter plaatse troffen ze de 29-jarige Tilburger aan met een bandenzaag in zijn handen.

Agent richt wapen op man
Een bandenzaag wordt normaal gebruikt om harde materialen zoals beton of metaal mee door te zagen. De man liep ermee in de richting van een van de agenten. Die trok daarop zijn vuurwapen en richtte dit op de man.

Uiteindelijk konden de agenten de man oppakken. De betrokken agent heeft aangifte gedaan. De politie doet verder onderzoek.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.