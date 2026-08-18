Man bedreigt agent met grote zaag in Tilburg, politie trekt wapen

Een 29-jarige man heeft maandagavond in Tilburg een agent bedreigd met een grote bandenzaag. De agent trok daarop zijn vuurwapen. De man werd direct opgepakt, gewonden vielen er niet.

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Agenten gingen naar de Luchthavenlaan in Tilburg na een melding van een ruzie in de huiselijke sfeer. Eenmaal ter plaatse troffen ze de 29-jarige Tilburger aan met een bandenzaag in zijn handen.

Agent richt wapen op man

Een bandenzaag wordt normaal gebruikt om harde materialen zoals beton of metaal mee door te zagen. De man liep ermee in de richting van een van de agenten. Die trok daarop zijn vuurwapen en richtte dit op de man. Uiteindelijk konden de agenten de man oppakken. De betrokken agent heeft aangifte gedaan. De politie doet verder onderzoek.