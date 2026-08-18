Proef met Mobiele Milieustraat in Heusden

In Heusden kun je klein afval binnenkort gratis inleveren bij een Mobiele Milieustraat. De proef start op donderdag 3 september en komt op verschillende locaties in de gemeente. Afval moet in een boodschappentas passen.

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De gemeente Heusden begint met een proef waarbij inwoners klein afval kunnen inleveren bij een Mobiele Milieustraat. Dit afval hoort niet thuis in de ondergrondse restafvalcontainers en kan gratis worden afgegeven. Het moet wel passen in een boodschappentas.

De eerste locatie is in Vlijmen, waar de Mobiele Milieustraat op donderdag 3 september van negen uur tot twaalf uur ’s middags staat. Het parkeerterrein aan de Mgr. Van Kesselstraat, naast Bakker Bart, is hiervoor gereserveerd.

Drunen en Oudheusden volgen

Op donderdag 10 september is de Mobiele Milieustraat te vinden in Drunen. Tussen half één en half vier ’s middags kun je afval kwijt op het Raadhuisplein. De laatste locatie van de proef is Oudheusden, waar de inzamelwagen op woensdag 16 september van negen uur tot twaalf uur zal staan bij de parkeerplaats van buurthuis De Schakel.

Met deze proef wil de gemeente het makkelijker maken om klein afval op een duurzame manier te verwerken. Of de Mobiele Milieustraat na deze proef vaker wordt ingezet, is nog niet bekend.