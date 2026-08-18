Groep jongeren mishandelt jongen (16) en man in Breda

Een groep jongens heeft in de nacht van zondag op maandag een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en daarbij mishandeld in Breda. Een half uur later werd niet ver daarvandaan ook een man in elkaar geslagen, vermoedelijk door dezelfde groep.

De beroving en mishandeling van de jongen vonden rond 01.20 uur plaats in de Karnemelkstraat, waar de groep bij een bushalte stond. De jongens namen zijn ketting af en mishandelden hem daarbij. Het slachtoffer raakte lichtgewond.

Fietser ziet mishandeling bij station

Rond 02.00 uur meldde een fietser bij de politie dat op het station, aan de Belcrumkant, een man werd geslagen en geschopt door een groep jongens. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De signalementen van de daders komen bij beide incidenten overeen. De politie houdt er daarom rekening mee dat de twee mishandelingen met elkaar te maken hebben.

Drie verdachten aangehouden

In het Valkenburgpark trof de politie twee mannen van 19 en 20 jaar aan die aan de signalementen voldeden. Op de Slingerweg werd een derde verdachte aangehouden, een 19-jarige man. Alle drie komen uit Breda en zitten nog vast.

De fietser die de tweede mishandeling meldde, is na het bellen met de politie doorgefietst. De politie wil graag met hem in contact komen en roept ook andere getuigen op zich te melden.