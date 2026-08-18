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GFT+E-containers niet opgehaald in Schaijk en omgeving

Vandaag om 12:24 • Aangepast vandaag om 13:53

In Schaijk, Reek en Zeeland zijn dinsdag niet alle GFT+E-containers geleegd. Bewoners moeten hun afval volgende week opnieuw aanbieden.

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Bewoners van Schaijk, Reek en Zeeland hebben dinsdag gemerkt dat hun GFT+E-containers niet allemaal zijn opgehaald. De gemeente heeft laten weten dat er deze week geen extra ophaalrondes plaatsvinden.

De groenbakken kunnen volgende week weer worden aangeboden op de reguliere inzameldag. Om te controleren welke dag dit is, kunnen bewoners de afvalkalender van de gemeente raadplegen. Hier staan alle inzameldagen vermeld.

De gemeente heeft excuses aangeboden voor het ongemak. Het is niet bekend wat de reden is voor het uitblijven van de inzameling op deze locaties.

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Gemeente Maashorst

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