Joep (23) gaat van nooit sporten naar WK Ironman op Hawaï

Joep Toebes uit Best (23) was in zijn studententijd "de laatste die te vinden was in de sportschool". Na zijn allereerste ultramarathon in april heeft hij zondag een nieuwe mijlpaal bereikt: in 9 uur en 14 minuten kwam hij over de finish van de Ironman-triatlon in Kopenhagen. Hier stopt het niet, want hij mag meedoen met het WK op Hawaï.

'Fietsen viel echt tegen' Toen zijn wekker zondagochtend om vier uur ging, was hij een paar uur gespannen voordat om zeven uur het startschot klonk. "Ik moet zeggen dat ik het heb onderschat. Het was gewoon heel zwaar", zegt hij. "Ik kwam prima het water uit, maar het fietsen viel echt tegen. De eerste twee rondes rennen waren leuk. De laatste twee waren afzien."

"Mijn benen zijn nog niet zoveel waard", zegt Joep twee dagen later in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant. Niet gek na het doen van een Ironman. Dat is bijna 4 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en een marathon lopen van ruim 42 kilometer.

Maar de gedachte om ermee te stoppen, is nooit bij hem opgekomen. Ondanks dat hij halverwege het rennen een tandje terugschakelde, is hij dik tevreden over zijn tijd. "Ik wilde minimaal onder de tien uur zitten", vertelt hij.

Je zou het misschien niet zeggen wanneer je hoort over zijn prestatie, maar Joep is nog maar een paar jaar fanatiek aan het sporten. Voor zijn 21e verjaardag kreeg hij hardloopschoenen. En daarmee is het begonnen. "Ik was echt de laatste die te vinden was in de gym", zegt hij met een lach. "Ik had een leuke studententijd. Drie jaar lang feesten: daar heb ik nul seconde spijt van gehad."

Stond op bucketlist

Toch is het sportieve balletje met die hardloopschoenen gaan rollen: vorig jaar liep hij de marathon van Rotterdam, in april won hij een ultramarathon over 87 kilometer en nu kan hij dus ook een Ironman op zijn naam schrijven. "Dat stond wel op mijn bucketlist", zegt hij. "Ik wist wel: ik ga dit ooit doen, maar nog niet op deze leeftijd", zegt hij over zijn laatste prestatie.

Als kers op de taart is hij dankzij zijn prestatie in Kopenhagen geplaatst voor het WK Ironman in oktober op Hawaï. "Zondag dacht ik, ik vind het wel even mooi geweest met de Ironman. Maar ja, als je je kwalificeert voor het WK. Dan moet ik die kans aangrijpen."

Joep is nu druk bezig om zijn deelname financieel voor elkaar te krijgen, met hulp van sponsoren. Ook vergt het op sportief vlak nog enige voorbereiding. "Er zijn daar hele andere omstandigheden. Zwemmen is zonder wetsuit en in open zee en het fietsparcours heeft 1700 hoogtemeters", licht hij toe. "Dat is andere koek dan wat ik zondag had."