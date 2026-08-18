Evaluatie opvanglocatie Nestel in Dongen op 7 september

Op 7 september organiseert de gemeente Dongen een inwonersavond over de opvang van asielzoekers. Tijdens deze bijeenkomst wordt de huidige opvanglocatie aan de Nestel geëvalueerd en kunnen inwoners meedenken over een toekomstige opvanglocatie. De avond vindt plaats in De Cammeleur en begint om half acht.

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De gemeente Dongen wil samen met inwoners kijken naar de ervaringen van de tijdelijke opvanglocatie aan de Nestel. Deze locatie op industrieterrein Tichelrijt biedt sinds februari 2024 ruimte aan ruim 170 asielzoekers. De opvang blijft hier tot 31 augustus 2027.

Tijdens de bijeenkomst op 7 september wordt ook besproken hoe een langdurige opvanglocatie na deze datum kan worden georganiseerd. Daarbij is ruimte voor aandachtspunten en voorwaarden die inwoners belangrijk vinden. De bijeenkomst is onderdeel van een breder participatietraject waarin ook ondernemers en een klankbordgroep worden betrokken.

Onderzoek naar langdurige opvang

De gemeente start een onderzoek naar de mogelijkheden voor een opvanglocatie die maximaal 200 asielzoekers kan huisvesten vanaf september 2027. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van inwoners uit Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart. Dit onderzoek vloeit voort uit de afspraken in de Spreidingswet en het bestuursakkoord 2026-2030.

De inwonersavond vindt plaats in De Cammeleur aan de Hoge Ham 126 in Dongen. De inloop start om zeven uur ’s avonds en het programma duurt tot half tien. De resultaten van deze en andere gesprekken worden verwerkt in een voorstel aan de gemeenteraad, die uiteindelijk beslist over de toekomstige asielopvang.