Gemeente Zundert investeert miljoenen in Kindcentrum en sportzaal

De gemeente Zundert heeft plannen om bijna 18 miljoen euro te investeren in de bouw van een Kindcentrum en een nieuwe sportzaal op de Hoge Dreef. Ook krijgt vereniging ’t Stokperdje een plek op deze locatie. De gemeenteraad beslist in oktober over deze voorstellen.

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Op de Hoge Dreef in Zundert wil de gemeente een multifunctionele locatie realiseren waar leren, spelen en bewegen centraal staan. Het voorlopig ontwerp van het Kindcentrum is al klaar en biedt ruimte aan de scholen Zonnebloem, St. Annaschool en kinderopvangorganisatie Kober. Ook de GGD West-Brabant en buurtbewoners waren betrokken bij het ontwerp. Het gebouw krijgt een duurzame bouwstijl en een groene buitenruimte, met aparte tuinen voor kleuters en personeel.

Naast het Kindcentrum komt een sportzaal+, een moderne sportfaciliteit met twee delen die samen een groot veld kunnen vormen. Hierdoor kunnen sporten als zaalvoetbal en zaalhockey beoefend worden. De sportzaal+ vervangt de verouderde sporthal Onder de Mast, die anders ingrijpend gerenoveerd zou moeten worden. Ook binnensportverenigingen en scholen zullen van de nieuwe zaal gebruikmaken.

Nieuwe plek voor ’t Stokperdje

Vereniging ’t Stokperdje, die haar huidige locatie aan de Brug in Zundert moet verlaten vanwege woningbouwplannen, krijgt een plek in de sportzaal+ op de Hoge Dreef. De vereniging kan daar haar activiteiten voortzetten en krijgt eigen ruimten, naast gedeelde ruimtes met andere gebruikers. De nieuwe locatie biedt voldoende buitenruimte en toekomstperspectief.

De grondverwerving voor de plannen op de Hoge Dreef is nog niet volledig afgerond. De gemeente heeft eind 2025 een onteigeningsprocedure gestart om de voortgang te waarborgen, maar blijft streven naar een minnelijke oplossing met de grondeigenaren.

Besluit in oktober

De gemeenteraad bespreekt de voorstellen in september en neemt op 6 oktober een besluit. Bij goedkeuring start medio 2027 het definitieve ontwerp van het Kindcentrum en de sportzaal+. De opening van beide gebouwen is gepland in het schooljaar 2029/2030.