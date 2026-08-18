Controles bij opslaglocaties in Valkenswaard door DIT

Het Dommelstroom Interventie Team heeft vrijdag controles uitgevoerd in Valkenswaard. Verschillende opslaglocaties aan de John F. Kennedylaan zijn gecontroleerd op naleving van regels. Bij de actie waren toezichthouders van de gemeente, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Enexis betrokken. Er zijn geen ernstige overtredingen geconstateerd.

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Het Dommelstroom Interventie Team (DIT) heeft afgelopen vrijdag diverse opslaglocaties in Valkenswaard onder de loep genomen. De controles vonden plaats aan de John F. Kennedylaan, waarbij gekeken werd naar het gebruik van de panden en de naleving van wet- en regelgeving. Bij deze inspecties werkten toezichthouders van de gemeente Valkenswaard, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) en netbeheerder Enexis samen.

Tijdens de inspecties zijn geen grote overtredingen vastgesteld. Wel kregen enkele bedrijven preventieve adviezen mee, bedoeld om het gebruik van de opslagruimtes zorgvuldiger en volgens de regels te laten verlopen. De gezamenlijke controles en gesprekken met ondernemers zijn onderdeel van de aanpak om de omgeving veiliger en leefbaarder te maken.

Wat doet DIT?

Het Dommelstroom Interventie Team is actief in zes gemeenten, waaronder Valkenswaard, Son en Breugel, Nuenen, Geldrop-Mierlo, Cranendonck en Heeze-Leende. Het team richt zich op panden en locaties waar vermoedens zijn van misstanden of overtredingen van de regels. Daarbij wordt onder andere gekeken naar illegale bewoning, brandveiligheid, vergunningen en drugscriminaliteit. Ook probeert het DIT de weerbaarheid tegen misstanden te vergroten.

Het team voert controles uit op basis van signalen uit de omgeving. Het doel is om overtredingen aan te pakken en een veilige leefomgeving te garanderen. Bij de inspecties werkt DIT nauw samen met verschillende instanties.