Gemeente Valkenswaard geeft woningbouw voorrang op elektriciteitsnet

De gemeente Valkenswaard biedt initiatiefnemers van woningbouw- en onderwijsprojecten de kans hun projecten aan te melden voor prioriteit op het overbelaste elektriciteitsnet.

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Door de toenemende druk op het elektriciteitsnet is het steeds moeilijker om een nieuwe aansluiting of voldoende capaciteit te krijgen. Een landelijke regeling biedt nu de mogelijkheid om woningbouw- en onderwijsprojecten voor te dragen voor voorrang bij de verdeling van beschikbare netcapaciteit.

Gemeenten kunnen projecten aanmelden die uiterlijk in 2036 worden gerealiseerd. In Valkenswaard kunnen initiatiefnemers hun plannen indienen via een speciaal aanmeldformulier. De gemeente verzamelt de aanvragen en stuurt deze door naar netbeheerder Enexis, die de volgorde op de wachtlijst bepaalt.

Voorwaarden en procedure

De regelgeving is sinds 1 juli aangepast, waardoor kleinverbruikers geen automatische voorrang meer hebben op grootverbruikers. Dit kan gevolgen hebben voor het tempo waarin nieuwe woningbouw en onderwijsprojecten worden aangesloten. Projecten die voldoen aan de landelijke voorwaarden komen met de nieuwe regeling sneller in beeld.

Initiatiefnemers in Valkenswaard moeten hun projectinformatie uiterlijk 2 september 2026 aanleveren. Zonder deze informatie kan de gemeente geen aanvraag indienen bij Enexis. Op 1 oktober stuurt Valkenswaard alle ontvangen aanvragen door naar de netbeheerder.

Wachttijden blijven mogelijk

Hoewel prioriteit kan helpen, blijft de druk op het elektriciteitsnet een probleem. Ook projecten met een voorkeurspositie kunnen nog steeds te maken krijgen met wachttijden als er onvoldoende capaciteit is.

Meer informatie over het proces en de voorwaarden is te vinden op de website van de gemeente Valkenswaard.