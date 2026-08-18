Eierdoosjes waarschuwen tegen criminaliteit in buitengebied Ulicoten

Baarle-Nassau waarschuwt met eierdoosjes tegen criminaliteit in het buitengebied. Burgemeester Marjon de Hoon Veelenturf kocht symbolisch het eerste doosje in Ulicoten. De doosjes bevatten tips om verdachte situaties te herkennen en melden. Ze worden verspreid via boerderijwinkels en eierloketten.

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Met een opvallende campagne wil de gemeente Baarle-Nassau inwoners alert maken op criminaliteit in het buitengebied. Burgemeester Marjon de Hoon Veelenturf kocht dinsdag symbolisch het eerste eierdoosje bij het Melktap van familie Verheijen-Van den Brandt in Ulicoten. De actie wordt ondersteund door het Platform Veilig Ondernemen (PVO) en Brabant op de Radar.

De eierdoosjes dragen de slogan “Voor je het weet krijgt misdaad vrije uitloop in het buitengebied”. Ze bieden tips over het herkennen van verdachte situaties, zoals afgeplakte ramen, vreemde geuren en onbekende voertuigen. Ook staat er een QR-code op die verwijst naar meer informatie en meldpunten.

Samen waakzaam zijn

Het buitengebied is kwetsbaar voor criminele activiteiten, zoals drugslabs, opslag van illegale goederen en diefstal van landbouwmachines. Uit onderzoek blijkt dat bijna twee op de drie boeren al te maken heeft gehad met inbraak of diefstal. Hoe meer mensen opletten en verdachte situaties melden, hoe minder kans criminelen krijgen.

De campagne richt zich niet alleen op inwoners van Brabant, maar ook op agrariërs in Limburg, Zeeland en Noord-Holland. Zij kunnen een gratis erfscan aanvragen om hun erf te laten controleren op veiligheidsrisico’s. PVO organiseert daarnaast voorlichtingsbijeenkomsten en boerenlunches om de bewustwording te vergroten.

De eierdoosjes worden verspreid via boerderijwinkels en eierloketten. Met deze actie hoopt Baarle-Nassau het buitengebied veiliger te maken door samen criminaliteit te bestrijden.