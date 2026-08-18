Tilburg University deelt gratis spullen uit aan internationale studenten

Tilburg University heeft vrijdag een markt georganiseerd waar internationale studenten gratis tweedehands huishoudspullen konden ophalen. Het initiatief, genaamd Sharing is Caring, vond plaats in gebouw Academia en bleek een groot succes. Spullen zoals pannen, blenders en lampen waren binnen tien minuten na opening al grotendeels uitverkocht. Het project is bedoeld om nieuwkomers een warm welkom te geven en verspilling tegen te gaan.

Gevonden voor jou

Het concept achter Sharing is Caring is simpel: vertrekkende studenten doneren spullen die ze niet mee kunnen nemen, zodat nieuwkomers hun kamers en keukens kunnen inrichten. Internationale studenten komen vaak aan in een lege woonruimte, zonder de basisbenodigdheden. Vrijdag 14 augustus stond er al voor de officiële opening om tien uur een rij voor de deur van gebouw Academia. Om tien over tien waren de meeste kraampjes al leeg.

Volgens International Mobility Coordinator Rachael Vickerman zijn vooral keukenspullen populair: pannen, borden, kopjes en zelfs rijstkokers. "Deze spullen worden vaak achtergelaten omdat ze niet mee kunnen in het vliegtuig of naar het treinstation." Gelukkig waren er nog extra spullen in het magazijn, zodat ook studenten die later arriveerden iets konden meenemen.

Duurzaamheid centraal

Het initiatief begon eind 2022 en wordt sindsdien elk semester georganiseerd. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in het project. "We willen het verspillen van goede spullen voorkomen. Zo melden woningcorporaties zoals WonenBreburg dat er vaak veel achtergelaten items zijn wanneer studenten vertrekken," aldus Vickerman.

Ook niet-studenten doneren inmiddels spullen, hoewel grote items zoals meubels en fietsen niet worden aangenomen. Vickerman verwacht dat het project in de toekomst mogelijk verder moet groeien, gezien de toenemende populariteit.

Voor iedereen toegankelijk

Hoewel Sharing is Caring vooral gericht is op internationale studenten tijdens hun aankomstdag, is iedereen welkom om van de spullen gebruik te maken. "We willen niemand buitensluiten," benadrukt Vickerman. Het doel is om niet alleen internationale studenten te helpen, maar ook lokale studenten en andere campusbewoners.