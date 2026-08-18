Trui (63) rookt elke dag een sigaretje bij haar eigen bijzondere graf

Op de Oude Begraafplaats van Valkenswaard staat een grafmonument dat je niet snel over het hoofd ziet. Trui Pruijmboom (63) liet er alvast haar eigen woonwagen van marmer bouwen, compleet met lampen, een engel en haar hondje. "Ik ben in een woonwagen geboren en als ik sterf ga ik er weer in."

De woonwagen valt behoorlijk op tussen de andere graven. Trui kan er zelf wel om lachen. "Mensen vragen of ik het niet raar vind dat mijn graf er al staat. Maar ik vind niks raar. We gaan allemaal een keer dood hè? Nou zie ik tenminste waar ik in kom te liggen." Het grafmonument is versierd met lampen, een beeld van haar hondje en een engel. "Ik heb wel iets met engeltjes, net als ons mam, die heeft er ook een op haar graf." Naast het trapje staan twee marmeren vazen. "Er staan nog geen bloemen in hoor, want ik lig er nou nog niet in." Trui (63), haar zus Wies (67) en haar vriend Hanjo (66) zijn vrijwel dagelijks te vinden op de Oude Begraafplaats van Valkenswaard. We hebben mijn vader voor zijn overlijden in 2017 beloofd elke dag een sigaretje te komen roken aan zijn graf", vertelt Trui. En belofte maakt schuld.

"Je kunt er een mooie auto van kopen."

Sinds december hebben ze een extra reden om op de begraafplaats te zijn: Trui liet haar eigen grafmonument bouwen. Een ruim twee meter hoge marmeren woonwagen staat klaar voor haar toekomstige graf.

Ook een marmeren emmer staat klaar bij de voordeur van de woonwagen. Die is voorlopig ook leeg. Hanjo maakt er een grapje over: "Als mensen willen bijdragen aan de kosten kunnen ze geld in die emmer achterlaten." Wies lacht: "En als ik dan volgend jaar in een 'neije' auto rijd, komt dat uit die emmer." Het bouwwerk was bepaald niet goedkoop. Trui betaalde er 31.000 euro voor. "Je kunt er een mooie auto van kopen", zegt ze. "Wat heb ik aan een nieuwe auto? Die verslijt ik, dit blijft jaren staan."

"Als ik sterf ga ik er weer in, eigenlijk eronder."

De woonwagen werd ontworpen door de Belgische firma Gielkens Grafmonumenten en Steenzagerij en vervolgens in India gemaakt. Een medewerker van het bedrijf noemt het een bijzonder project. "Dit is wel het meest bijzondere project dat we ooit gemaakt hebben." Een gemiddelde grafsteen kost volgens het bedrijf tussen de 2000 en 4000 euro; de goedkoopste zijn er vanaf zo'n 600 euro. Voor Trui is de keuze logisch. "Ik ben in een woonwagen geboren en als ik sterf ga ik er weer in. Ja, eigenlijk eronder." Ze komt namelijk in een tombe onder de woonwagen te liggen. Het monument staat dus letterlijk boven haar toekomstige graf. Volgens Hanjo is de woonwagen uniek in Nederland. "Dit is de eerste in Nederland, maar waarschijnlijk niet de laatste." Trui's broer is in ieder geval al enthousiast en wil er ook een, pal tegenover die van zijn zus. Het bouwwerk staat er legaal. "We hebben netjes toestemming gevraagd aan de gemeente. We mochten hier een ornament plaatsen van 2,5 meter hoog. Deze is maar twee meter dertig." Hoewel Trui haar plek voor later al heeft geregeld, hoopt ze voorlopig nog lang niet in haar woonwagengraf terecht te komen. "Nee, ik hoop er nog zeker dertig jaar uit te blijven." Ook Hanjo heeft zijn wensen al vastgelegd. Zijn as wordt later in de woonwagen uitgestrooid. Zus Wies weet eveneens waar ze wil liggen: aan de andere kant van het graf van hun ouders.