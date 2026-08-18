Betaalbare kerst voor kleine beurs dreigt te verdwijnen zonder winkel

De Kerstkringloopwinkel in Eindhoven dreigt dit jaar zonder winkelpand te komen zitten. Negentig vrijwilligers staan klaar om spullen te controleren, te repareren en te prijzen, maar een geschikte plek is er nog niet. De organisatie moet voor oktober een nieuw pand van ongeveer 400 vierkante meter vinden.

"We zitten met onze handen in het haar", zegt Hub van Loon namens de organisatie. De winkel houdt kerstspullen betaalbaar voor mensen met een kleine portemonnee. De volledige opbrengst gaat naar goede doelen die kankeronderzoek steunen. "We hebben zelf ook vrijwilligers verloren aan die ziekte, dus we willen hier heel graag mee doorgaan." Vertrek uit Woensel

De afgelopen vijf jaar zat de winkel in het oude Zeeman-pand in Winkelcentrum Woensel. Daar zitten nu horecazaken, dus moet de Kerstkringloop op zoek naar iets nieuws.