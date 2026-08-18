Betaalbare kerst voor kleine beurs dreigt te verdwijnen zonder winkel
De Kerstkringloopwinkel in Eindhoven dreigt dit jaar zonder winkelpand te komen zitten. Negentig vrijwilligers staan klaar om spullen te controleren, te repareren en te prijzen, maar een geschikte plek is er nog niet. De organisatie moet voor oktober een nieuw pand van ongeveer 400 vierkante meter vinden.
"We zitten met onze handen in het haar", zegt Hub van Loon namens de organisatie. De winkel houdt kerstspullen betaalbaar voor mensen met een kleine portemonnee.
De volledige opbrengst gaat naar goede doelen die kankeronderzoek steunen. "We hebben zelf ook vrijwilligers verloren aan die ziekte, dus we willen hier heel graag mee doorgaan."
Vertrek uit Woensel
De afgelopen vijf jaar zat de winkel in het oude Zeeman-pand in Winkelcentrum Woensel. Daar zitten nu horecazaken, dus moet de Kerstkringloop op zoek naar iets nieuws.
Hoewel de winkel alleen rond kerst open is, gaat het werk het hele jaar door. Mensen doneren voortdurend spullen, die de organisatie ophaalt of op afspraak in ontvangst neemt.
"Tijdens de kerstperiode krijgen we tien tot twintig winkelwagens aan kerstspullen", vertelt Van Loon. Negentig vrijwilligers pakken alles uit, controleren het en prijzen het. Ze maken ook kerststukjes. "We zijn een heel hecht team."
Aanbod te klein
De gemeente Eindhoven kwam met een alternatief, maar volgens Van Loon was dat geen oplossing. Het pand was met ongeveer 200 vierkante meter te klein. "Dan zou niet elke vrijwilliger kunnen komen. Het maatschappelijke en sociale doel is voor ons ook essentieel. Het zou een teleurstelling zijn voor hen en voor onze bezoekers."
De organisatie zoekt een pand van ongeveer 400 vierkante meter voor de periode van 1 oktober 2026 tot medio januari 2027. Dat mag ook in een aangrenzende gemeente liggen, al gaat de voorkeur uit naar Woensel of Nuenen.
Focus op Woensel
"Daar is de winkel bekender en daar woont ook een grote groep van onze vrijwilligers", zegt Van Loon. Veel van hen zijn op leeftijd. "Helemaal naar bijvoorbeeld Valkenswaard reizen is dan een stuk lastiger."
Wie een geschikt pand beschikbaar heeft, kan contact opnemen met de Kerstkringloopwinkel. Ook mensen die kerstspullen willen doneren, kunnen daar terecht.