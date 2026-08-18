Veel mensen zien dat man van dak valt bij supermarkt in centrum van Mierlo

Een man is dinsdagmiddag gewond geraakt nadat hij van het dak van een supermarkt in Mierlo viel. Agenten waren met hem in gesprek toen hij naar beneden viel. Een ambulance bracht hem naar het ziekenhuis.

De politie kreeg die middag meerdere meldingen van een man op het dak van de supermarkt aan de Dorpsstraat, midden in het centrum van Mierlo. Agenten gingen met hem in gesprek.

Veel mensen keken toe. Door een taalbarrière was niet meteen duidelijk wat er aan de hand was.

Van het dak

Terwijl agenten met de man spraken, viel hij van het dak. Het is niet duidelijk of hij viel of zelf sprong. Andere agenten zetten intussen de omgeving af met lint.

Er landde een traumahelikopter om te helpen. Een trauma-arts begeleidde de man in de ambulance naar het ziekenhuis.

Afgesloten gebied

De parkeerplaats en de supermarkt bleven lange tijd dicht. Door de drukte plaatste de politie een zichtscherm.