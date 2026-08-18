Nieuwe aanbiedtijd voor grofvuil in Moerdijk

De gemeente Moerdijk heeft de aanbiedtijd voor grofvuil gewijzigd. Vanaf nu moet je het afval op de ophaaldag zelf buiten zetten, tussen zes en zeven uur ’s ochtends.

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Vanaf maandag 17 augustus mogen inwoners van Moerdijk hun grofvuil pas op de dag van inzameling buiten zetten. Voorheen kon dit al vanaf negen uur ’s avonds de dag ervoor, maar dat is niet langer toegestaan. Het afval moet nu tussen zes en zeven uur ’s ochtends klaargezet worden.

De gemeente haalt maximaal 1 kubieke meter grofvuil op per afspraak, bijvoorbeeld een bankstel. In de praktijk wordt er vaak extra afval bijgeplaatst zodra het vuil klaarstaat, wat zorgt voor rommelige straten en problemen bij de inzameling. Door de aanbiedtijd te wijzigen wil de gemeente dit voorkomen en de buurt schoon en netjes houden.

Gratis naar de milieustraat

Heb je meer grofvuil of wil je flexibel je afval kwijt? Dan kun je dit ook gratis naar de milieustraat brengen. Deze is geopend van maandag tot en met zaterdag, van half negen ’s ochtends tot half vier ’s middags.

Voor het ophalen van grofvuil aan huis moet je vooraf een afspraak maken met de gemeente. Zorg er daarbij voor dat je alleen het opgegeven afval buiten zet op de afgesproken dag en binnen de nieuwe tijd tussen zes en zeven uur ’s ochtends.