Nieuwe regeling voor vroeg aanvragen elektriciteitsaansluitingen

Gemeenten kunnen vanaf oktober 2026 namens projectontwikkelaars eerder een elektriciteitsaansluiting aanvragen. Dit helpt woningbouwprojecten bij onzekerheid door drukte op het elektriciteitsnet.

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Door het volle elektriciteitsnet, ook wel netcongestie genoemd, hebben veel woningbouwprojecten moeite om tijdig een aansluiting te krijgen. Om meer duidelijkheid te bieden, start op 1 oktober 2026 een nieuwe landelijke regeling: ‘Eerder aanvragen’.

Met deze regeling mogen gemeenten namens projectontwikkelaars en initiatiefnemers al vroeg een aanvraag indienen bij de netbeheerder. Woningbouwprojecten die binnen tien jaar worden gerealiseerd, kunnen mogelijk gebruikmaken van deze optie. Dit kan ook prioriteit opleveren in het aansluitproces.

Regeling heeft beperkte aanmeldperiode

De aanmeldperiode voor de regeling sluit al op 6 september 2026. Hoewel de definitieve informatie pas kort beschikbaar is, worden gemeenten en ontwikkelaars zo snel mogelijk geïnformeerd. Aanmelden is belangrijk, maar biedt geen garantie op een snelle aansluiting. De netbeheerder bepaalt dit op basis van capaciteit en landelijke prioriteiten.

Meer informatie over deze regeling en de voorwaarden is te vinden op de webpagina van de gemeente Oisterwijk. Voor vragen kunnen initiatiefnemers contact opnemen via [email protected].