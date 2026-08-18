Positieve beoordeling voor opvanglocatie Valkenswaard

Het COA heeft het plan voor een opvanglocatie aan de Leenderweg in Valkenswaard goedgekeurd. Het gaat om een tijdelijke opvangplek voor 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. De gemeente en het COA werken de komende maanden de plannen verder uit. Wanneer de opvanglocatie daadwerkelijk opent, is nog niet duidelijk.

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De gemeente Valkenswaard ontving op 17 augustus een positieve beoordeling van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over de businesscase voor een opvanglocatie. Deze case onderzoekt de technische, financiële en maatschappelijke mogelijkheden voor de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’ers) aan de Leenderweg 200-202.

In de komende maanden richten de gemeente en het COA zich op de verdere uitwerking van de plannen. Hierbij wordt gekeken naar de veiligheid, bereikbaarheid, kosten en inrichting van het terrein. Ook de begeleiding en dagbesteding voor de jongeren krijgen aandacht.

Taakstelling door Spreidingswet

Volgens de Spreidingswet moet Valkenswaard opvang bieden aan 103 asielzoekers. De gemeenteraad stelde vorig jaar randvoorwaarden op, waaronder kleinschalige opvang van maximaal 40 AMV’ers per locatie. De opvangperiode is vijf jaar, met een mogelijke verlenging na evaluatie. De locatie aan de Leenderweg voldoet aan deze voorwaarden.

De gemeente benadrukt dat het proces zorgvuldig moet verlopen. Het vinden van een geschikte locatie voor deze doelgroep vraagt tijd en overleg met betrokken partijen. Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke thema’s.

Meer dan een verblijf

De opvang gaat verder dan het bieden van huisvesting. Intensieve begeleiding, onderwijs, gespecialiseerde zorg, en een goed georganiseerde dagstructuur zijn cruciaal. Het COA werkt momenteel aan een overeenkomst met de eigenaar van het pand. De gemeente is hierin geen directe partij.

Daarnaast blijft Valkenswaard in gesprek met omwonenden en ondernemers over mogelijke zorgen, zoals verkeersveiligheid, overlast en sociale veiligheid. Pas na afronding van alle onderzoeken en gesprekken neemt het college een definitief besluit.

Stand van zaken toezicht

De gemeente Valkenswaard staat onder verscherpt toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid sinds juli. Dit staat los van de plannen voor de opvanglocatie, maar Valkenswaard moet wel rapporteren over de stappen die worden gezet. Een geplande datum voor overleg met het ministerie is nog niet bekend.

Zelfs bij een positief besluit kan de locatie niet direct openen. Er is een vergunningsprocedure nodig en het pand moet worden aangepast. Een concrete openingsdatum voor de opvang van AMV’ers is daarom nog niet vastgesteld.