Gemeente Heeze-Leende waarschuwt voor isolatiebedrijven

In Heeze-Leende gaan isolatiebedrijven langs de deuren die beweren namens de gemeente te werken. De gemeente benadrukt dat er op dit moment geen officiële acties lopen en waarschuwt inwoners om alert te zijn.

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De gemeente Heeze-Leende heeft meldingen ontvangen van inwoners die bezoek kregen van een bedrijf dat informatie gaf over woningisolatie. Dit bedrijf wekt de indruk in opdracht van de gemeente te werken, maar dat is niet het geval. Op dit moment heeft de gemeente geen bedrijven langs de deuren gestuurd.

Eerder werden inwoners wel namens de gemeente benaderd via Energiecoöperatie Opgewekt Heeze-Leende en tijdens een actie waarbij een energiestudent op bezoek ging. Nieuwe acties zullen, zodra ze worden georganiseerd, vooraf worden aangekondigd via de gemeentelijke website en nieuwsbrief.

Subsidie voor isolatie

De gemeente heeft wel een isolatiesubsidie beschikbaar. Inwoners kunnen deze subsidie aanvragen via de gemeentelijke website. Het is belangrijk om alert te blijven en bij twijfel over de betrouwbaarheid van een bezoek aan de deur contact op te nemen met de gemeente.

Volgens de gemeente is het verstandig om altijd om extra informatie te vragen wanneer iemand zegt namens hen te komen. Zo weten inwoners zeker of een actie daadwerkelijk vanuit de gemeente wordt georganiseerd.