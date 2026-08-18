Jumbo ruilt La Place in voor eigen huismerk

In Jumbo-winkels liggen enkele tientallen producten van La Place, zoals koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes en luxer broodbeleg als pastrami en truffelsalami.

Nog geen datum

Wanneer het merk precies verdwijnt, is nog niet duidelijk. "Op middellange termijn kijken we hoe La Place-producten kunnen plaatsmaken voor onze huismerken," laat de woordvoerder weten. "Voorlopig kunnen klanten gewoon La Place-producten bij ons blijven kopen."

Waarom Jumbo met het merk stopt, wil de woordvoerder niet zeggen.

Herkomst van La Place

Jumbo, met het hoofdkantoor in Veghel, nam La Place in 2016 over van V&D. In 2024 werd de restaurantketen verzelfstandigd. Jumbo is nu mede-eigenaar van La Place, samen met cateraar Vermaat Groep.