Wijziging inzameling oud papier in Uden

De inzameling van oud papier in een deel van Uden vindt vanaf deze maand niet meer plaats op dinsdagavond, maar op vrijdag overdag. Papierinzamelaar Van Munster neemt de taak tijdelijk over, omdat de huidige vrijwilligersgroep ermee stopt.

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De oude inzameldag, de derde dinsdag van de maand, wordt vervangen door de eerstvolgende vrijdag daarna. Voor augustus betekent dit dat het oud papier niet wordt opgehaald op dinsdag 18 augustus, maar op vrijdag 21 augustus. Van Munster voert de inzameling overdag uit, in plaats van in de avonduren.

De nieuwe regeling blijft in ieder geval geldig tot het einde van dit jaar. Ondertussen zoekt de gemeente naar nieuwe vrijwilligers om de inzameling weer door een buurtgroep te laten verzorgen. Het is mogelijk dat de aangepaste werkwijze ook na dit jaar blijft gelden.

Welke straten?

De wijziging geldt voor een groot aantal straten in Uden, waaronder de Bart Timmersstraat, de Veghelsedijk en de St. Annastraat. Een volledige lijst van de getroffen straten is door de gemeente bekendgemaakt.

Bewoners van deze straten moeten er rekening mee houden dat de inzameling voortaan overdag plaatsvindt. Dit kan gevolgen hebben voor het tijdig buitenzetten van het papier.