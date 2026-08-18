Vakantieblues en vuilnisakkers: dit gebeurde vandaag

Van de zomervakantie die volgend jaar pas laat begint in Brabant tot vuilnisdumpingen in Oss. Dit zijn de vijf verhalen die je op dinsdag gelezen moet hebben.

Nog even van de zon genieten, want volgend jaar begint de zomervakantie in Brabant pas op 24 juli - als laatste regio van Nederland. Het ministerie van Onderwijs bepaalt de vakantiedata en laat de drie Nederlandse regio's jaarlijks rouleren om drukte te spreiden. Voor Brabant betekent dit dat grote evenementen zoals de Tilburgse kermis en de Nijmeegse Vierdaagse plaatsvinden voordat de scholen dichtgaan, terwijl de Brabantsedag en het Corso Zundert juist in de vakantie vallen. De zes weken zomervakantie zijn historisch gegroeid - of het nu om de landbouw, de hitte of gewoon rust ging, blijft onderwerp van discussie onder historici. Lees hier het hele verhaal.

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Illegaal afval dumpen in de bossen van Oss komt weer steeds vaker voor. Groene boa's deelden de afgelopen maand opnieuw boetes uit aan mensen die hun rotzooi in de natuur achterlieten. Van verfemmers en tentzeilen tot dekbedden en complete huisraden - het vuil eindigt langs wegen en bosranden. Enkele daders zijn opgespoord via onderzoek van het achtergelaten vuil en krijgen nu een boete van 479 euro, plus de kosten voor opruiming. De handhavers waarschuwen: afval dumpen kan zelfs een strafblad opleveren. In de eerste helft van 2024 werden alleen al in Oss driehonderd mensen beboet. Check het hier.

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De ouders van de 17-jarige Milou uit Bavel, die in 2023 koos voor euthanasie, ontvangen doodswensen en worden bij hun huis bedreigd. Dit vertelde Milou's moeder dinsdag in de rechtbank in Den Haag, waar de ouders proberen te achterhalen wie achter een omstreden brief aan het Openbaar Ministerie zitten. In die brief uitten veertien artsen en psychiaters zorgen over Milou's euthanasie en noemden zij de mogelijkheid van strafrechtelijk onderzoek naar de rol van ouders en behandelaars. Van zes ondertekenaars zijn de namen bekend, maar de ouders willen ook de andere acht namen weten om deze personen juridisch aan te kunnen spreken. Het OM weigert de namen vrij te geven en benadrukt dat mensen zich in vertrouwen tot justitie moeten kunnen wenden. De rechter doet op 3 september uitspraak. Lees hier hun verhaal.

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Er is ook nog dierennieuws. In de Beekse Bergen is op 7 augustus voor de vierde keer dit jaar een Nubische giraffe geboren. Het mannetje heet Vugu en doet het goed - deze week is hij al samen met zijn moeder en leeftijdsgenoten in het park te zien. De geboortes zijn belangrijk omdat de Nubische giraffe als 'ernstig bedreigd' op de Rode Lijst staat, onder druk door ontbossing, stadsuitbreiding en stroperij. Beekse Bergen draagt met een Europees fokprogramma bij aan het behoud van deze giraffesoort. "Dit mannetje is echt de kers op de taart", aldus dierenverzorger Arianne van den Boogaard. Hier lees je het hele verhaal.