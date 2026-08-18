Woningbouwprojecten in Laarbeek eerder aanmelden voor stroom

De gemeente Laarbeek roept ontwikkelaars van woningbouwprojecten op om hun plannen vanaf 19 augustus tot en met 2 september 2026 aan te melden. Dit geeft kans op een plek op het stroomnet, dat op veel plekken vol zit.

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Door de drukte op het stroomnet is het belangrijk dat woningbouwprojecten in Laarbeek tijdig worden aangemeld. De gemeente kan deze projecten dan eerder indienen bij netbeheerder Enexis, zodat er mogelijk stroom beschikbaar komt voor nieuwbouw.

Het aanmelden van projecten kan vanaf 19 augustus tot en met 2 september via de gemeentelijke pagina over netcongestie. Ontwikkelaars die al contact hebben met de gemeente of deel uitmaken van een lopende ontwikkeling, kunnen ook hun contactpersoon benaderen. Daarnaast wordt aangeraden alvast zelf een aanvraag in te dienen bij de netbeheerder.

Beoordeling en deadline

Na 2 september beoordeelt de gemeente welke projecten in aanmerking komen voor een vervroegde aanvraag. Op basis van beleidsregels wordt de volgorde bepaald waarin de projecten bij Enexis worden ingediend. Uiterlijk 1 oktober stuurt de gemeente de geselecteerde projecten door, waarna de netbeheerder beslist over de beschikbare ruimte op het stroomnet.

Geen garantie op stroom

Het aanmelden van een project betekent niet automatisch dat er ruimte op het stroomnet wordt toegewezen. De netbeheerder bepaalt uiteindelijk hoeveel capaciteit beschikbaar is en hoe deze verdeeld wordt. Aanmeldingen staan daarnaast los van vergunningprocedures, die apart moeten worden aangevraagd.

Met deze aanpak hoopt Laarbeek ontwikkelaars meer kans te geven op stroom voor hun woningbouwprojecten, ondanks de beperkte netcapaciteit.