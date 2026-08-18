Medewerker gewond bij ongeluk bij bedrijf in Dinteloord, traumaheli geland

Een medewerker van een bedrijf aan de Noordzeedijk in Dinteloord is dinsdagavond gewond geraakt bij een ongeluk. Mogelijk heeft het ongeluk iets te maken met gevaarlijke stoffen. Er landde een traumahelikopter op het terrein.

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Naast de traumahelikopter werden ook de brandweer en meerdere ambulances opgeroepen. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk.