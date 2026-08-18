Navigatie overslaan
Ontdek

Medewerker gewond bij ongeluk bij bedrijf in Dinteloord, traumaheli geland

Vandaag om 20:55 • Aangepast vandaag om 22:16
Foto: Persbureau Heitink/Christian Traets.
Foto: Persbureau Heitink/Christian Traets.

Een medewerker van een bedrijf aan de Noordzeedijk in Dinteloord is dinsdagavond gewond geraakt bij een ongeluk. Mogelijk heeft het ongeluk iets te maken met gevaarlijke stoffen. Er landde een traumahelikopter op het terrein. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Naast de traumahelikopter werden ook de brandweer en meerdere ambulances opgeroepen. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk.

Foto: Persbureau Heitink/Christian Traets.
Foto: Persbureau Heitink/Christian Traets.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.