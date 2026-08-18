Herman Groels Basketbalplein opent in Oudenbosch

In Oudenbosch wordt op dinsdag 1 september het Herman Groels Basketbalplein geopend. Het nieuwe 3x3 basketbalplein ligt in Landschapspark Albano, een plek waar jong en oud samen kunnen sporten en elkaar ontmoeten.

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Het basketbalplein in Oudenbosch draagt de naam van Herman Groels, oprichter van basketbalclub BC Vossenberg en een belangrijke pionier voor de basketbalsport in Halderberge. Met de opening wordt zestig jaar basketbal in de gemeente gevierd.

Na de officiële opening, die om zeven uur 's avonds plaatsvindt, begint een 3x3 basketbaltoernooi. Iedereen kan hieraan deelnemen, van jong tot oud.

Nieuwe app maakt sporten makkelijker

Tijdens het evenement wordt ook de Court Club-app geïntroduceerd. Met deze app kunnen gebruikers eenvoudig een basketbalwedstrijd organiseren en toegang krijgen tot basketballen uit de speciale basketbox. Zo wordt sporten nog toegankelijker en kunnen nieuwe contacten worden gelegd.

Het Herman Groels Basketbalplein is onderdeel van Landschapspark Albano, een plek die speciaal is ingericht om sport en ontmoeting te stimuleren. Het park biedt ruimte voor diverse activiteiten en is vrij toegankelijk.

De opening van het basketbalplein markeert een nieuw hoofdstuk voor de basketbalsport in Halderberge en nodigt iedereen uit om de sportieve sfeer zelf te ervaren.