TOP Oss verliest eerste uitwedstrijd met 3-0 van FC Volendam

TOP Oss heeft zaterdagmiddag met 3-0 verloren van FC Volendam in het Kras Stadion. Na een sterke eerste helft van de Ossenaren nam Volendam na rust de controle over en bouwde de 1-0 voorsprong verder uit. Daarmee blijft TOP Oss zonder punten achter na de eerste uitwedstrijd van het seizoen.

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De Ossenaren begonnen de wedstrijd goed en waren in de openingsfase gevaarlijk. Franslyn Nsingi haalde na tien minuten hard uit, maar zijn schot werd geblokkeerd en ging via een verdediger achter voor een corner. Kort daarna belandde een poging van Mauresmo Hinoke, na een fraaie actie, op de paal.

FC Volendam kwam in de 21e minuut op voorsprong toen Bukala van afstand uithaalde. De bal werd onderweg van richting veranderd, waardoor doelman Mike Havekotte kansloos was. TOP Oss probeerde daarna de gelijkmaker te vinden, maar ondanks een goede kans van Hinoke bleef het 1-0 bij rust.

Volendam loopt uit

Na de onderbreking bleef TOP Oss strijden voor een doelpunt, maar de ploeg moest ook alert zijn op de aanvallen van Volendam. Een sliding van Delano Vianello voorkwam in de 58e minuut een kans voor Veerman. Trainer Sjors Ultee voerde daarna wissels door, maar het bracht geen verandering in het spelbeeld.

In de slotfase wist Volendam de voorsprong verder uit te bouwen en scoorde nog twee keer. Daarmee eindigde de eerste uitwedstrijd van het seizoen voor TOP Oss in een teleurstelling. De ploeg reist zonder punten terug naar Noord-Brabant.