Uitsupporters bij derby’s TOP Oss en FC Den Bosch stapsgewijs terug

Uitsupporters zijn dit seizoen weer welkom bij de derby’s tussen TOP Oss en FC Den Bosch. Na drie jaar zonder bezoekers, is een plan gemaakt om de fans stapsgewijs terug te laten keren. De eerste stap begint met een beperkt aantal van honderd uitsupporters per wedstrijd. Het doel is om uiteindelijk weer volle tribunes mogelijk te maken.

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TOP Oss, FC Den Bosch en diverse andere betrokken partijen hebben een meerjarenaanpak opgesteld om uitsupporters terug te laten keren bij de derby’s. Dat gebeurt stap voor stap en met strikte afspraken. De afgelopen drie seizoenen waren uitsupporters niet welkom vanwege ernstige incidenten bij eerdere wedstrijden.

Dit seizoen mogen maximaal honderd uitsupporters per derby aanwezig zijn. Voor deze fans gelden strikte regels: ze moeten een seizoenkaart met uitreispas hebben, de tickets zijn persoonsgebonden en de reis naar de wedstrijd moet met een verplichte buscombi. Daarnaast mag er geen alcohol worden gedronken in het uitvak.

Bij succes meer supporters

Als deze eerste fase goed verloopt, wordt het aantal uitsupporters bij de derby’s volgend seizoen uitgebreid naar tweehonderd. Uiteindelijk willen de betrokken partijen weer derby’s organiseren waarbij supporters van beide clubs volledig aanwezig kunnen zijn. Veiligheid en verantwoordelijkheid blijven hierbij centrale thema's.

Bij nieuwe grootschalige ongeregeldheden of geweldsincidenten volgt een periode van vijf seizoenen zonder uitsupporters bij de derby’s. Hiermee willen de clubs en gemeenten duidelijk maken dat de verantwoordelijkheid niet alleen bij hen ligt, maar ook bij de supporters zelf.

Voetbal met volle tribunes

De clubs, gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie en supportersverenigingen benadrukken dat gezonde rivaliteit en respect de basis moeten vormen voor een veilige en sfeervolle derby. Ze hebben er vertrouwen in dat het grootste deel van de supporters laat zien waar het bij voetbal om draait: passie voor je eigen club en respect voor de ander.

Een derby is meer dan een wedstrijd. Het gaat om de sfeer op het veld, de tribunes en daarbuiten. Met ieders inzet hopen de betrokken partijen dat uitvakken met supporters weer de normaalste zaak van de wereld worden.