76-jarige vrouw slachtoffer van babbeltruc: bestolen van geld en sieraden

Een 76-jarige vrouw uit Tilburg is in april bestolen van bankpassen, contant geld en gouden sieraden door een vrouw. In totaal werd ze voor tweeduizend euro opgelicht.

Het slachtoffer werd die dag gebeld door een onbekende vrouw. Die vertelde dat er in de buurt al zeven keer was ingebroken. Kort daarna stond een jonge vrouw aan de deur, die aanbood om waardevolle spullen veilig te bewaren.

De 76-jarige vrouw gaf haar bankpassen, contant geld en gouden sieraden mee. Later die dag werd er met een van de bankpassen gepind op twee plekken. Om kwart over zeven aan het Wagnerplein en rond half acht aan de Beethovenlaan.

De politie is op zoek naar de dader en roept mensen die haar herkennen op zich te melden.