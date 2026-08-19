Vluchtstrook A50 wordt aangepast voor busvervoer

Rijkswaterstaat start eind augustus met het aanpassen van de vluchtstrook langs de A50 tussen Ekkersweijer en Nistelrode. Dit moet bussen tijdens files sneller laten doorrijden.

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De vluchtstrook wordt geschikt gemaakt voor het project ‘Bus op Vluchtstrook’ (BoV), waarbij bussen tijdens spitsuren gebruik kunnen maken van de strook. Dit moet zorgen voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer in de Brainportregio.

Langs het traject worden pechhavens aangelegd en doorsteken gemaakt bij diverse aansluitingen, zodat bussen veilig en snel de strook op en af kunnen rijden. Daarnaast worden nieuwe verkeersborden geplaatst om aan te geven dat de vluchtstrook door bussen wordt gebruikt.

Beperkte hinder

Rijkswaterstaat verwacht beperkte verkeershinder. In de nacht zijn er afsluitingen van enkele toe- en afritten nodig en gelden er tijdelijk snelheidsbeperkingen. Ook is de vluchtstrook tussen eind augustus en december op delen van het traject niet beschikbaar. De werkzaamheden worden naar verwachting eind 2026 afgerond.