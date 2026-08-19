Kermis Budel: 29 augustus tot en met 2 september

De kermis in Budel wordt geopend op zaterdag 29 augustus om 14.00 uur door wethouder Rijkers. Het evenement, dat duurt tot en met woensdag 2 september, biedt dertig attracties, gezellige muziek en een afsluitende vuurwerkshow.

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De kermis in Budel vindt plaats op het Capucijnerplein en heeft attracties voor jong en oud. Naast klassiekers zoals de draaimolen, botsauto’s en de rups, zijn ook de Booster en het lunapark van de partij. Voor de lekkere trek kun je terecht bij diverse eettentjes.

De horeca zorgt voor een gezellige sfeer met muziek en terrasjes. Speciaal voor het evenement verschijnt de week vóór de kermis een kermiskrant in het HAC-weekblad, met verhalen, interviews en interessante weetjes over de Budelse kermis.

Verkeersmaatregelen

Vanwege de opbouw zijn de wegen in het centrum afgesloten vanaf woensdag 26 augustus om zes uur ’s avonds. De weekmarkt op maandag vervalt tijdens de kermis, en de bushalte aan de Deken van Baarsstraat is buiten gebruik tot en met donderdag 3 september.

Ook zijn er aanpassingen in de afvalroute. Inwoners rondom het kermisterrein wordt gevraagd hun containers buiten de wegafsluiting te plaatsen. Op donderdag 27 augustus wordt GFT-afval ingezameld, en op donderdag 3 september zowel GFT als PMD-afval.

Fietsparkeren tijdelijk aangepast

Rond het Lunapark en op delen van de Markt is het niet toegestaan fietsen te parkeren. Fietsen die in de weg staan, worden om veiligheidsredenen verplaatst. Er zijn tijdelijke fietsenstallingen ingericht op de Marktstraat bij nummer 10 en de Nieuwstraat bij nummer 9.

De kermis wordt feestelijk afgesloten met een vuurwerkshow op woensdagavond. Deze wordt georganiseerd door de kermisexploitanten en de plaatselijke horeca.