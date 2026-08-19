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Bouwvergunning aangevraagd voor carport in Vorstenbosch

Vandaag om 09:10

Op Lieve Vrouweveld 9 in Vorstenbosch is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een carport.

Gevonden voor jou

De aanvraag is op 30 juli 2026 ontvangen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze. Het gaat om een vergunning voor een carport op het adres Lieve Vrouweveld 9, 5476LP Vorstenbosch.

De vergunningsstukken kunnen zes weken lang worden ingezien in het gemeentehuis in Heesch. Dit kan alleen op afspraak tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Meer informatie over de actuele openingstijden is te vinden via de webpagina van de gemeente.

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