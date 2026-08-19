Toestemming voor bouw van 18 appartementen in Nistelrode

Het college van Bernheze heeft een vergunning verleend voor de bouw van een woongebouw met achttien appartementen aan de Heuvelstraat in Nistelrode.

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Het besluit is op 29 juli 2026 verstuurd en betreft een uitgebreide vergunning voor buitenplanse activiteiten. Het woongebouw komt op de adressen Heuvelstraat 4a-4f, 6a-6f en 8a-8f.

Belangstellenden kunnen de vergunningsstukken zes weken lang op afspraak inzien in het gemeentehuis van Heesch. De openingstijden staan op de website van de gemeente Bernheze. De vergunning biedt ruimte voor nieuwbouw om de woningvoorraad in Nistelrode uit te breiden.