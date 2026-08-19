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Vergunningsaanvraag voor twee woningen in Heesch
Vandaag om 09:10
Het college van Bernheze heeft een aanvraag ontvangen voor de bouw van twee woningen in Heesch. Het gaat om een twee-onder-een-kapwoning aan de Wijststraat.
De aanvraag voor de bouw van de twee woningen aan de Wijststraat 27 in Heesch is op 5 augustus 2026 ontvangen. Het betreft een omgevingsvergunning voor een twee-onder-een-kapwoning.
De stukken zijn zes weken lang op afspraak in te zien in het gemeentehuis van Heesch. Het college van burgemeester en wethouders van Bernheze heeft aangegeven dat er geen mogelijkheden zijn om bezwaar of beroep aan te tekenen.
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